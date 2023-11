Cesenatico e lavoro nero, il sindaco: “Problema reale che affrontiamo con gli strumenti a nostra disposizione”

Lavoro irregolare nella riviera romagnola: il sindaco Matteo Gozzoli prende posizione in una nota. «Sappiamo bene che sulla Riviera - e anche a Cesenatico - esiste il reale problema del lavoro irregolare e le forze dell'ordine nei giorni scorsi hanno portato alla luce nuovi situazioni che mi hanno rattristato e che non sono certo un buon biglietto da visita per Cesenatico. Ho ascoltato poi con interesse anche gli interventi delle forze sindacali che a mezzo stampa hanno stigmatizzato l'accaduto, invitando a una riflessione. Dal punto di vista dell'Amministrazione Comunale, posso dire che siamo impegnati a tutto campo per quanto riguarda la legalità. Ci siamo di recente costituiti parte civile nel processo “Radici”, cerchiamo di ascoltare la città, percepire le situazioni poco chiare e lavoriamo a stretto contatto con le forze dell'ordine del territorio. Bisogna però fare attenzione: i Comuni, e i relativi uffici, non hanno alcuno strumento per contrastare il fenomeno del lavoro irregolare. Dico questo perché non vorrei che passasse il messaggio che in tema di politiche del lavoro sindaco e amministrazione comunale si stiano sottraendo dai loro compiti. Voglio precisare invece che come Comune attraverso gli uffici preposti e la Polizia Locale siamo competenti a livello di controlli sui titoli autorizzativi e inoltre interveniamo in ambito edilizio e urbanistico sulla agibilità delle strutture e in materia di classificazione della struttura ricettiva. Anche nella stagione appena terminata siamo spesso intervenuti in controlli presso strutture ma sempre insieme alle altre autorità preposte ai controlli inclusa l’Ausl. Nello specifico la materia del lavoro è in capo all’Ispettorato del Lavoro e alle forze dell’ordine.

Visto che a Cesenatico è nato uno dei primi protocolli tra associazioni e sindacati in materia di lavoro stagionale, sarà mia premura porre l’argomento all’attenzione di sindacati e associazioni di categoria già dai prossimi giorni quando ci troveremo insieme per discutere delle linee guida del prossimo bilancio di previsione. Con la DMO stiamo lavorando per aumentare la qualità e l’attrattività della destinazione turistica Cesenatico, e ritengo che sia doveroso non fare finta di nulla ma come Amministrazione vogliamo valorizzare e sostenere chi lavora e opera nella legalità e chi con la sua capacità imprenditoriale riesce a far crescere la nostra economia e la nostra immagine turistica».