Cesenatico e il caso della giostra spostata. Il Comune: “Nessuno è stato cacciato”

A Cesenatico tiene il banco della giostra di Piazza Pisacane che il Comune intende spostare in Piazza Comandini, una scelta che ha acceso la protesta di un comitato nato ad hoc. Il Comune in una nota ha ribadito la sua posizione.

Interrogazione in consiglio comunale

La vicesindaca Lorena Fantozzi con delega alle attività produttive è intervenuta ieri in Consiglio Comunale in risposta ad una interrogazione delle opposizioni sulla mappatura delle aree dedicate agli spettacoli viaggianti e nello specifico sull’area di piazza Pisacane. Dopo la scadenza delle convenzioni decennali, la giunta nello scorso mese di dicembre ha approvato con apposita delibera una nuova mappatura delle aree adibite a spettacolo viaggiante, individuando nuove aree idonee e nelle prossime settimana sarà pubblicato l’apposito bando pubblico. «Da qualche settimana abbiamo letto su giornali e social network una grande mobilitazione per quanto riguarda le aree destinate allo spettacolo viaggiante individuate all'interno del territorio comunale. Nello specifico, l'attenzione mediatica si è concentrata sulla giostra di Piazza Pisacane, su cui si sono dette e scritte numerose inesattezze, strumentalizzate anche dalla minoranza consiliare».

«Valorizzare l’area»

«Partiamo dalla legge - continua la vicesindaca - che è la 337 del 18 marzo 1968 e che prevede l'individuazione e il periodo aggiornamento delle aree dedicate allo spettacolo viaggiante: gli uffici del Comune di Cesenatico - alla naturale scadenza decennale delle convenzioni compresa quella di Piazza Pisacane - hanno provveduto a un'analisi e a una mappatura delle aree in uso. La giunta ha poi approvato una delibera contenente la mappatura delle aree e a breva verrà pubblicato il bando per l'assegnazione nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza che regolano l’operato della Pubblica Amministrazione. L'area di Piazza Pisacane è stata esclusa nell'ottica di valorizzare e salvaguardare l’area del Porto Canale che mal di appresta all’installazione di strutture non in linea con il porto e i monumenti presenti. Stiamo infatti svolgendo un lavoro di regolamentazione e rinnovo degli arredi e dei dehors posti su suolo pubblico insieme alla Soprintendenza. Tornando al punto in questione parliamo di una piazza in cui insistono il Palazzo delle Poste, un bene di interesse storico vincolato dalla Soprintendenza, così come sono vincolati la Statua di Garibaldi inaugurata il 2 agosto 1985 e le colonne bizantine. Sulla storicità e la valenza culturale di questi due edifici non crediamo occorra aggiungere altro. Il riordino delle aree non ha avuto alcuna valenza discriminatoria nei confronti di nessuna attività e di nessun imprenditore ma si inserisce all'interno di un processo di riordino e sistemazione di una situazione mutata nel tempo. Non sono state sottratte zone o attrazioni dedicate ai bambini, come scritto a più riprese ma anzi si è agito nell'ottica di un miglioramento».

La scelta di Piazza Comandini

Prosegue Lorena Fantozzi: «Mi sembra doveroso partire da un dato di fatto: nella nuova mappatura è stata individuata Piazza Comandini in una parte di essa che è suddivisa in quattro aree verdi e non certo all'interno della rotonda. Parliamo di una zona dotata di ampi marciapiedi che la circondano e di comodi parcheggi che la rendono facilmente raggiungibile dalle famiglie con bambini. Si è inoltre tenuto conto della visibilità dell’area data dal fatto che il Viale Roma è il principale viale di accesso per terminare in Piazza Andrea Costa. Durante il periodo natalizio numerosi operatori economici fuori dal centro storico hanno espresso richieste per incrementare iniziative ed eventi con attenzione agli assi commerciali principali fuori dal Centro Storico. Avere un'attrazione per i bambini in quella zona si muove proprio in questo senso, fa sorridere sentir parlare di discriminazione verso questa o quell'altra attività visto che è stato predisposto un bando aperto e pubblico a cui potrà partecipare chiunque ne abbia i requisiti»-

Il sindaco: “Non abbiamo cacciato nessuno”

Il sindaco Matteo Gozzoli ha aggiunto: «La giostra di piazza Pisacane non era più presente sulla piazza dal 1° ottobre a seguito della naturale scadenza della concessione decennale preesistente, dico questo per sottolineare come questa Amministrazione non abbia cacciato nessuno dal suo posto. In questi anni abbiamo potuto ben valutare i diversi aspetti. Ai fondamentali elementi di tutela del nostro borgo marinaro si aggiungono anche valutazioni in merito alle dimensioni ridotte della piazza e alle diverse segnalazioni ricevute in questi anni per scarsa visibilità delle attività presenti, nonché delle continue necessità di rimuovere la giostra durante le manifestazioni. Aspetti che ci hanno portato a valutare una nuova e diversa mappatura, che è nelle competenze della Giunta Comunale. Le aree individuate per lo spettacolo viaggiante sono in un raggio di poche centinaia di metri da piazza Pisacane, non riteniamo di aver danneggiato né le famiglie né tantomeno le attività del porto canale che anche durante le festività natalizie appena concluse hanno visto un flusso di turisti forse senza precedenti a prescindere alla presenza di attrazioni dello spettacolo viaggiante. C’è una sostanziale differenza tra installazioni temporanee montante e smontate in pochi giorni come durante “Il pesce fa festa” e attrazioni che invece hanno un’occupazione ricorrente per tutto l’anno».