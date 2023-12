Cesenatico e Gatteo: tutor in via Staggi o divieto ai mezzi pesanti

Via Staggi: per la pericolosità della Strada provinciale 97 di confine intervengono i sindaci, di Cesenatico e Gatteo, con i relativi comandi della polizia locale. Il sollecito arriva dopo gli incidenti stradali verificatisi ancora di recente, con macchine, camion e autocisterne capovolte o carambolate fuori strada. Le cause sono state individuate nella carreggiata stretta; il buio pesto di notte per la mancanza di illuminazione; la scarsa segnaletica; gli spazi risicati; e soprattutto l'alta velocità con la quale si percorre un angusto rettilineo, dove la linea di mezzerie divide gli ambiti territoriali dei comuni di Cesenatico, località Sala e Gatteo, località Sant'Angelo. Il sindaco Matteo Gozzoli e il collega Roberto Pari, coadiuvati dal rispettivi comandanti della polizia locale Edoardo Turci ed Elena Pieri, hanno scritto al presidente della Provincia per manifestare la criticità della strada provinciale 97. Ripetutamente, ancora negli ultimi tempi, oggetto delle proteste degli abitanti per il numero degli incidenti che si sono verificati, per le condizione della strada, dove è assente l'illuminazione, e manca la sicurezza per ciclisti e pedoni. E si lamentano pochi controlli stradali. I due comuni Gatteo e Cesenatico è che formuleranno una richiesta motivata all'amministrazione provinciale al fine di condividere soluzioni tecniche che tutelino i rispettivi territori. “Ad esempio attraverso l'installazione di un sistema tutor, per il controllo elettronico della velocità, esistendone oltre agli aspetti motivazionali anche le condizioni tecniche”. Nel caso in cui non si dovesse arrivare a una soluzione ritenuta soddisfacente gli stessi Comuni si riservano la facoltà di istituire, nei rispettivi territori “uno stringente 'Divieto di transito' in via Staggi per i mezzi pesanti e con la sola deroga agli autorizzati. O, in alternativa, il divieto di transito permanente (senza alcuna deroga) per i mezzi con portata superiore ai 35 quintali; lasciando libera circolazione agli stessi mezzi, nella parte di competenza di Gambettola dove, peraltro, sono operative e hanno sede la gran parte di ditte e imprese che utilizzano autocarri”.