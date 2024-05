Cesenatico, due lupi avvistati vicino a scuola ma l’esperto tranquillizza

Il ritorno “al mare” dei lupi che si sono fatti rivedere alle porte della città. Sono stati avvistati e fotografati nella campagna tra Valverde e Villamarina, non lontano dal plesso scolastico. Si tratta di due esemplari. Da qualche tempo questa coppia di giovani lupi si aggira nei paraggi. Sono monitorati da alcuni mesi nei loro spostamenti.

Sono stati fotografati accucciati in stato di riposo in un terreno agricolo sfalciato di fresco. La notizia ha fatto come prevedibile il giro dei social. Il naturalista Sandro Brina conferma: «Si tratta di una coppia di giovani lupi. Sarà da 5/6 mesi che sono qui. Sono costantemente monitorati dal sottoscritto, collaboro col centro lupi di Monte Adone,in provincia di Bologna. Evidentemente questi due esemplari hanno preso il posto di un altro lupo individuato, giunto da queste parti anni fa munito di radiocollare: l’avevamo chiamato Valentino, aveva risalito le valli dalle zona di Tavullia. Dopo fu il turno di Gea, una femmina di lupo che si è poi spostata vero i lidi ravennati dove è stata avvistata. Di questi nuovi lupi tengo puntualmente informato il sindaco. I lupi sono mammiferi che ridiscendono le valli seguendo il corso di fiumi e fossi; si cibano di nutrie ed animali selvatici che catturano. Questo non vuol dire che non occorra fare attenzione, specie per chi tiene cani di piccola taglia o gatti, la notte, fuori casa. Confermo che ad oggi non hanno creato alcun problema. La storia del lupo cattivo lasciamolo alle favole».

La presenza dei lupi nelle immediate compagne di Cesenatico era già stata segnalata nella primavera del 2021 con un piccolo “avamposto” di tre lupi dello stesso nucleo familiare, adattatisi a mangiare con quanto trovato sul terreno, stando poi durante il giorno celati al riparo di siepi e boschetti.