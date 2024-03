Cesenatico, “Due giorni di lavoro nella mia gelateria con incasso per Diabete Romagna”: il regalo di Pasqua di Jessica Galleti

Un’altra bella iniziativa per “Il Gelato di Jessica” che, per dare una mano concreta alle realtà che sul nostro territorio si occupano delle persone più fragili, ha deciso di devolvere i proventi di due intere giornate di lavoro all’Associazione Diabete Romagna. Dunque, l’incasso delle giornate di giovedì 28 e di venerdì 29 marzo, al netto delle spese vive, sarà interamente devoluto all’associazione che, nelle province romagnole, si occupa di sostegno sanitario e psicologico ad adulti e bambini affetti da diabete. “Sappiamo che il rito culinario della Pasqua é l’uovo al cioccolato - spiega Jessica Galletti - ma quest’anno abbiamo voluto fare qualcosa di concreto sposando una causa importante. Da qui l’idea di dare una mano a chi, con competenza e dedizione, aiuta ogni giorno le persone speciali che hanno necessità particolari. L’Associazione Diabete Romagna opera con grande professionalità sul nostro territorio e, ormai da tanti anni, si é conquistata sul campo fiducia e credibilità. Per questo abbiamo deciso di fare qualcosa per loro devolvendo l’incasso di due giornate ai loro progetti”. L’iniziativa sarà valida nel punto vendita sul lungomare Carducci a Cesenatico ma, nelle prossime settimane, sarà replicata anche a Cervia.