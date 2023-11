Cesenatico, dopo “Il pesce fa festa”, ora sotto col Natale

Il Natale di Cesenatico è già pronto ad accendersi con tante iniziative che verranno svelate nelle prossime settimane e il grande punto fermo del Presepe della Marineria. L'accensione - un momento attesissimo e di grande valore emotivo e scenografico - è prevista alle ore 17 di domenica 3 dicembre come sempre sul Porto Canale. Sarà l'occasione speciale per dare il via alle festività, un momento che richiama a Cesenatico migliaia e migliaia di turisti. Grande partecipazione attesa così come grande partecipazione ha richiamato “Il Pesce fa festa”, cinque giorni di manifestazione che rappresentano un appuntamento tradizionale per cittadini e turisti; la kermesse è diventata negli anni anche una fetta importante di economia per quanto riguarda le attività di ristorazione, ricettive e anche per i commercianti. La partecipazione in questa edizione 2023 è stata ottima nonostante le condizioni meteorologiche non siano state delle migliori.

A certificare - almeno in parte - le presenze arriveranno come sempre i dati regionali che hanno già invece fotografato il periodo dal 1 ° gennaio al 30 settembre. Il dato finale sui pernottamenti racconta che Cesenatico - nonostante l'alluvione di maggio e l'inflazione - ha “retto” con un calo del 1,9% rispetto al 2022 e dello 0,2% rispetto al 2019, ultima estate prima dell'emergenza sanitaria. Settembre è stato un mese da record anche grazie ai tanti eventi sportivi, come Maratona Alzheimer, Nove Colli e Spartan Race, che hanno allungato la stagione. Per quanto riguarda i pernottamenti si registra un + 10,9% sul 2022 e addirittura un + 22% rispetto al 2019.

«Cesenatico in questi giorni è stata piena di gente, uno spettacolo a cui è sempre difficile abituarsi. Il “Pesce fa festa “ è la chiusura ideale dell'estate e veniamo da una stagione difficile che si è aperta con una catastrofe come l'alluvione: nonostante le difficoltà, il sistema Cesenatico ha tenuto con un calo minimo dei pernottamenti e questo credo sia il segnale della bontà del lavoro svolto in sinergia tra pubblico e privato. Stiamo programmando non solo la prossima estate, ma i prossimi anni, perché strategicamente è necessario giocare d'anticipo potendo contare una finestra come quella natalizia che vedrà la nostra città splendere ancora grazie al Presepe e non solo», il commento dell'assessore Gaia Morara.