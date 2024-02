Cesenatico, dona 5 quadri di Masotti al Comune nel ricordo del padre

Le raccolte comunali d’arte si arricchiscono di una nuova significativa donazione: la signora Maria Luisa Mazzanti ha infatti donato al Comune di Cesenatico cinque dipinti di Walter Masotti nel ricordo di suo padre, Dante Mazzanti, che era stato amico di Masotti e ne aveva acquistato i quadri. Sono tutti olii su tela raffiguranti soggetti cari all’artista: un canale con capanni da pesca, un notturno con pescherecci, la fontana di piazza delle Conserve, una carrozza con cavallo, e un porto canale con pescherecci.

L’artista Walter Masotti

Walter Masotti (Faenza 1927 - Cesenatico 1997) aveva iniziato a dipingere in Francia, per trasferirsi in seguito a Cesenatico, città divenuta poi di adozione e raffigurata in molteplici vedute e scorci. Amico caro di Marino Moretti, Masotti ha anche dipinto il grande murales di piazza delle Erbe e i suoi quadri che si ritrovano in molte case di Cesenatico, grazie alla stima e all’affetto che era riuscito a conquistarsi nella comunità locale. Di Walter Masotti sino ad oggi le raccolte comunali possedevano un solo quadro: la donazione da parte di Maria Luisa Mazzanti è dunque importante perché permette di documentare come merita un artista la cui memoria è ancora molto cara ai cesenaticensi.