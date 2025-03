Cesenatico: Dmo: via alla creazione delle reti di prodotto turistiche

Le reti di prodotto sono esperienze turistiche multiple concentrate in una proposta e poi promosse sul portale di Visit Cesenatico in una sezione dedicata. Offerte, esperienze, pacchetti, occasioni che i singoli operatori possono ideare e proporre e che vengono raggruppate per tema e promosse dal portale Visit Cesenatico. Le categorie sono family-friendly, food, sport & outdoor, wellness e premium. In questo modo i turisti interessati potranno trovare facilmente il taglio di esperienza a cui sono più inclini, con un alto standard valido per tutta la destinazione e facilmente fruibile. In base alle singole caratteristiche, gli operatori potranno aderire su base volontaria a questi settori - nel piano marketing è stato fissato un set di standard di servizio qualitativi e quantitativi, codificati in appositi disciplinari - per costruire prodotti e percorsi turistici creati ad hoc per Cesenatico. I vari operatori potranno così proporre attività, visite guidate, attività esperienziali e offerte suddivise in base alle caratteristiche e veicolate attraverso Visit Cesenatico che potrà fornire visibilità, tematizzazione dedicata e una rete di esperienze facilmente consultabili perché suddivise già in vari settori di interesse.

Alle reti di prodotto potranno aderire strutture ricettive, stabilimenti balneari, esercizi commerciali e artigianato, appartamenti, ristorazione, guide, accompagnatori turistici e operatori discipline wellness.

«Le reti di prodotto - sostiene il sindaco Matteo Gozzoli - sono uno strumento fondamentale per promuovere Cesenatico, e le sue innumerevoli possibilità, ad altissimo livello. Abbiamo esempi importanti in Italia come Amalfi e Cortina dove questo sistema funziona da anni e in maniera efficace. In questo modo gli operatori potranno proporre pacchetti, esperienze e idee che verranno raggruppati in maniera tematica a veicolati in maniera coerente tramite Visit Cesenatico. È un grande esempio di collaborazione tra pubblico e privato».

Aggiunge l’assessora Gaia Morara: «Grazie alla collaborazione che si è instaurata all’interno della DMO tra pubblico e privato, siamo arrivati ad un importante step strategico. Le reti di prodotto sono la premessa necessaria per la creazione di una rete di commercializzazione che coinvolga tutta Cesenatico, alla quale stiamo lavorando. Un elemento concreto del piano marketing che si sta realizzando. Il portale di Visit Cesenatico conterrà tutte le esperienze che costruiremo e che godranno della visibilità dello strumento».