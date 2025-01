Cesenatico dal cuore d’oro: una raccolta alimentare da record - Gallery

Sabato 25 gennaio è andata in scena nei supermercati di Cesenatico la consueta raccolta alimentare organizzata dai Comitati di Zona con la collaborazione del Comune di Cesenatico. Una giornata intera dedicata alla solidarietà a cui la cittadinanza ha risposto presente nonostante il maltempo.

Il prezioso materiale raccolto sarà donato a cinque associazioni di promozione sociale che operano a Cesenatico: Caritas, Croce Rossa Italiana, I Bambini al primo posto, Tra il cielo e il mare e L’Albero della vita che hanno sede in Cesenatico, le quali distribuiranno i prodotti alimentari raccolti a persone e famiglie del territorio.

Sono stati raccolti ben 7507 articoli in totale, in aumento rispetto ai 6652 dello scorso anno . Nel dettaglio: 1924 pacchi di pasta, 106 pacchi di riso, 929 barattoli di passata, 1492 barattoli di legumi, 820 scatolette di tonno, 659 articoli per neonati tra omogenizzati, pannolini e salviette, 198 bottiglie di latte, 62 pacchi di zucchero, 41 confezioni di farina, 319 succhi di frutta, 76 bottiglie di olio, 49 vasetti di marmellata, 27 pacchi di caffè, 207 confezioni di biscotti, 93 confezioni di merendine, 5 pacchi di cereali, 59 confezioni di fette biscottate e cracker, 31 detersivi, 327 prodotti per l’igiene personale. E inoltre pacchi di carta igienica e scottex, articoli per l’igiene intima di adulti e bambini e frutta fresca.

Così il sindaco Matteo Gozzoli. «Cesenatico si dimostra sempre una città che ha grande sensibilità per queste iniziative e non fa mai mancare il suo apporto. Siamo felici che i prodotti raccolti siano in aumento rispetto allo scorso anno ed è un segnale che il nostro territorio è sempre più presente quando si tratta di aiutare la collettività».

«Grazie di cuore ai comitati di zona e a tutti i volontari che hanno messo a disposizione tempo ed energie per questa preziosa iniziativa che ormai è un appuntamento imperdibile per la nostra comunità. Grazie ai supermercati che hanno aderito e grazie a ogni singolo cittadino che ha deciso di donare qualcosa. È stata una bella giornata per Cesenatico», il commento dell’assessore Mauro Gasperini.