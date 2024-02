Cesenatico, cure al molo di Levante transennato: gara d’appalto in arrivo, via ai lavori entro primavera

Questo dovrebbe essere l’ultimo inverno in cui il molo di Levante rimarrà transennato. Una volta assegnato l’appalto, in corso di formulazione, dovrebbero partire rapidamente i lavori di consolidamento della banchina e dei frangiflutti danneggiati dalle mareggiate. Probabilmente fin dalla prossima primavera.

Si realizzerà un muretto protettivo lungo la banchina, si rifaranno le celle frangiflutti sottostanti in parete e si consolideranno i ferri di armatura. Cambierà l’aspetto, in nome della tenuta idraulica.

L’estremità della “palata” è transennata da tanto tempo, perché è malandata. Per rimediare, Cesenatico, in quanto porto di valenza regionale e peschereccia, ha ricevuto lo scorso luglio un finanziamento della Regione pari a 1,5 milioni di euro, che copre il 98% dei costi. Una parte di questa somma sarà destinata anche a interventi sulle Porte vinciane e lungo un tratto di 50 metri sulla banchina nord, di Ponente.

A Levante verrà realizzato un muretto dell’altezza di 1,10 metri, sulla banchina a partire dalle Porte Vinciane fino all’altezza del ristorante “La Baia”, in modo da proteggere tutta la zona che viene sistematicamente allagata in occasione delle burrasche sempre più violente e frequenti. Sarà costruito in cemento armato installando pali che serviranno anche a consolidare la banchina per tutta la sua lunghezza. Sarà inoltre installata una speciale paratia in acciaio inox. Completeranno l’intervento finiture di pregio, che richiameranno la pietra d’Istria e pietre di selce, in armonia col contesto paesaggistico marino. Le celle frangiflutti sottostanti la banchina saranno demolite e ricostruite con nuovi robusti telai in cemento armato. La parete verticale del molo di Levante vedrà la sostituzione del calcestruzzo ammalorato e il consolidamento dei ferri d’armatura.

A Ponente saranno realizzate porzioni di parapetto in prossimità delle pompe idrovore.

Infine, sulle Porte Vinciane sono previsti interventi per migliorarne il funzionamento.