Cesenatico, cordoglio per la morte di Lando Zoffoli, storico segretario del Bakia Calcio: “Un riferimento per tutti”

La Proloco del Monte e il Bakia Calcio nei loro canali social si sono unite nel cordoglio per la scomparsa di Lando Zoffoli. “La nostra proloco - si legge nella pagina Facebook della Porloco del Monte si stringe all’immenso dolore della famiglia Zoffoli per l’improvvisa scomparsa del carissimo Lando, che aveva sempre un sorriso, un consiglio, e con la sua vicinanza, ha sempre sostenuto le attività di noi “giovani” nel suo amato quartiere de Mont”.

Così il Bakia: “Una giornata di profonda tristezza per tutta la nostra realtà. È venuto a mancare improvvisamente Lando Zoffoli. Storico segretario, una figura di riferimento per tutta la società, i ragazzi e le famiglie. Bakia Cesenatico vuole porgere le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Lando Zoffoli. Ciao Lando, per sempre nei nostri cuori”. Lando Zoffoli era anche una colonna della Coop Bagnini e la sua scomparsa ha scosso tutta la comunità di Cesenatico.