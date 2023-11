Cesenatico contro la violenza sulle donne: il 25 novembre la camminata in centro

Il Comune di Cesenatico è pronto a celebrare la Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne con una serie di iniziative che partiranno dalle 18 e si concluderanno con la tradizionale camminata solidale, ormai un appuntamento consolidato per tutta la cittadinanza.

Il programma

Il 25 novembre alle 18 è in programma la presentazione del libro “Ho smesso di tremare” di Antonella Valletta con l'autrice che sarà presente al Museo della Marineria per raccontare la sua storia e dialogare con i presenti. Alle 20.15 la cittadinanza si ritroverà davanti al Museo per prepararsi alla camminata che partirà ufficialmente alle 20.30. Il percorso per le vie di Cesenatico è un modo per tutta la cittadinanza di dire basta alla violenza sulle donne con i saluti istituzionali che si terranno poi alle 21 davanti al Palazzo del Turismo.

La giornata è organizzata dal Comune di Cesenatico con la collaborazione del Comitato Croce Rossa di Cesenatico, il Centro Donna di Cesenatico, Voce Amaranto APS, Isola di Nicole APS e Crisalide ODV

Le parole della vicesindaca Lorena Fantozzi

“Cesenatico è una città in cui non può e non deve esserci posto per la violenza sulle donne e questa camminata non è solo simbolica, ma è l'affermazione tangibile e pratica di una comunità che scenderà in strada per far sentire la propria voce, le parole della vicesindaca Fantozzi.