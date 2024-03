Cesenatico contro la mafia: l’omaggio alle vittime di fronte all’ex colonia confiscata

Una grande giornata di legalità, di impegno e di coesione sociale quella di oggi per Cesenatico che ha celebrato la giornata del ricordo delle vittime innocenti delle mafie in un luogo simbolo della legalità della città e non solo. L'iniziativa speciale, organizzata dal Comune di Cesenatico e da Libera Forlì-Cesena, si è svolta infatti all'Ex Colonia Prealpi, un luogo significativo e di grande valore che sta per arrivare al termine di una storia di speranza e di coesione sociale.

Stanno infatti terminando i lavori per la costruzione di 18 nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica che sono realizzati dopo la confisca di un bene alla criminalità organizzata, nello specifico la Banda della Magliana. Un esempio virtuoso di legalità e rigenerazione che deve rappresentare un punto di partenza per tutto il territorio.

Vi hanno preso parte il sindaco Matteo Gozzoli, l'assessore Emanuela Pedulli, la consigliera comunale Monia Rustignoli, Libera Cesenatico, le forze dell'ordine della città, e moltissimi studenti - le classi quarte e quinti della scuola primaria di Villamarina, la classe terza M della scuola media “Dante Arfelli” e la classe quinta BLSA del liceo Ferrari di Cesenatico - oltre ai cittadini. Sono stati letti ad alta voce gli oltre 1000 nomi delle vittime innocenti di mafia in Italia e sono stati anche presentati alcuni progetti sulla legalità preparati in classe dalle alunne e dagli alunni.