Nei giorni scorsi a Cesenatico sono stati resi noti i risultati del bando per la concessione a fondo perduto in favore di edicole in chioschi. Le imprese la cui domanda è stata ammessa sono cinque con un contributo di 2000 euro ciascuna: la ditta Bonoli Serena di viale Trento angolo via Manzoni; la ditta Salani Massimo edicola di viale Carducci angolo via Mantegna; l’edicola Papetti di Suzzi Christian & C di viale Carducci angolo via Milano; la ditta Venturi Vilma di viale Carducci; la ditta Edicola La Piazza Sas di Cicchi Sabrina di Piazzale Comandini.

Le 5 edicole in chiosco che hanno ottenuto il contributo diventeranno anche un punto di riferimento sul territorio per la distribuzione dei kit anti-zanzare che l’amministrazione comunale sta predisponendo in vista della stagione estiva. I kit potranno essere ritirati dai cittadini in una di queste cinque edicole, uno per nucleo familiare residente o proprietario di seconda casa. Ogni kit contiene un blocco di 8 mattoncini di prodotto che opportunamente spezzato dovrà essere impiegato nelle piccole raccolte d’acqua ferme e avrà un’efficacia di almeno 2 mesi.