Cesenatico, chiude il ponte di viale Roma

Da domani il ponte di viale Roma sarà chiuso al traffico per motivi di sicurezza. Ad annunciarlo con un post su Facebook è il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. Già nei giorni scorsi l’amministrazione aveva anticipato la necessità di una imminente chiusura. Di ieri l’annuncio che la chiusura scatterà domani.

«Questa modifica alla viabilità - ha spiegato Gozzoli su Facebook - si è resa necessaria in seguito ai sopralluoghi effettuati dalla ditta esecutrice dei lavori insieme ai tecnici dei lavori pubblici che hanno rilevato uno stato di forte ammaloramento delle strutture. Le strutture del ponte non sono in buono stato e dobbiamo chiuderlo per garantire che i lavori si possano svolgere in totale tranquillità. Abbiamo messo a punto un piano di viabilità alternativa e chiediamo a tutti un po’ di pazienza».

Per quanto riguarda la viabilità alternativa, la zona di cantiere, ricorda Gozzoli, verrà spostata così da consentire sia la svolta a sinistra in via Nino Bixio (che rimane a senso unico) sia la svolta a destra in via Cesare Abba. In questo modo, fa notare il sindaco, vengono di fatto creati due percorsi alternativi nella direzione monte-mare. Per la direzione mare-monte è possibile svoltare a destra o a sinistra in viale De Amicis.