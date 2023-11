Cesenatico, “Chi legge piglia pesci” inizia col botto

Il progetto “Chi legge piglia pesci” è partito alla grande e il primo incontro di mercoledì 8 novembre ha riempito la Biblioteca Comunale con tantissimi bambini. Gli incontri promossi dalla biblioteca sono pomeridiani e fanno parte del progetto nazionale “Nati per leggere”. A Cesenatico si svolgono dal 2006 e hanno come obiettivo quello di promuovere la lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni. Tutti gli incontri si svolgono in biblioteca, sono gratuiti e non hanno bisogno di prenotazione.

I prossimi incontri

Giovedì 23 novembre 2023 alle 17 “Cose di casa, storie di case e tane nei libri” con l’autrice Elisa Mazzoli; giovedì 14 dicembre 2023 ore 17 “Fratelli di Pelo - Storie di fratelli e sorelle umani e animali” con l’autrice Elisa Mazzoli; lunedì 15 gennaio 2024 ore 17 “Vi aspettiamo piccoli coccodrilli” con l’autrice e illustratrice Eva Montanari; mercoledì 31 gennaio 2024 ore 17 “e se il lupo fosse buono?” con Lorenzo Borghetti; mercoledì 7 febbraio 2024 ore 17 “Chi mi sposta per la casa proprio mentre faccio nanna? Enzo e il mistero dei Polinotti” con l’autore e illustratore Roberto Grassilli; giovedì 22 febbraio 2024 ore 17 “Stiamo insieme” - storie di quando l’unione fa la forza con l’autrice Elisa Mazzoli.

Le letture per i bambini

Dal 18 novembre inoltre ripartono anche i sabati di lettura dedicati ai bambini dagli 0 ai 6 anni con i volontari di “Nati per leggere”. Il ciclo di letture fa parte dell'attività nazionale del progetto ed è rivolto alle famiglie in età prescolare al fine di sensibilizzare sull'importanza della lettura condivisa tra genitore e bambino per lo sviluppo cognitivo ed emotivo. Le letture si tengono a partire dalle 10 del mattino nella sala bimbi della biblioteca con ingresso libero e gratuito, senza prenotazione. Gli incontri sono previsti sabato 18 novembre 2023, sabato 2 dicembre 2023, sabato 16 dicembre 2023, sabato 13 gennaio 2024 e sabato 27 gennaio 2024.

Il patto per la lettura

La giunta comunale ha anche approvato nei giorni scorsi una delibera relativa al “Patto per la lettura nel Comune di Cesenatico”. Questo patto ha l'obiettivo principale di promuovere e valorizzare il libro e la lettura, creando una rete di collaborazione tra il comune e numerose realtà territoriali, sia pubbliche che private. Con il Patto, si mira a stabilire una collaborazione permanente tra tutti i futuri firmatari, al fine di valorizzare la diversità territoriale presente nella nostra città attraverso azioni congiunte, condivise e partecipate. L'obiettivo è sostenere e promuovere la lettura come un'abitudine sociale diffusa in tutte le fasce d'età e partecipare all’avviso del Cepell “Città che legge”. I sottoscrittori del Patto si impegneranno a partecipare a un tavolo di coordinamento, che avrà il compito di stimolare nuove sinergie e opportunità, nonché di ottenere una mappatura aggiornata delle attività e delle buone pratiche già in corso, allo scopo di valorizzarle al meglio. L'avviso rimarrà aperto per i prossimi tre anni e sarà oggetto di aggiornamenti periodici, consentendo così una partecipazione continua e dinamica di tutti gli interessati.