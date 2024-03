Cesenatico, centri estivi: iscrizioni dal 2 aprile

A Cesenatico da martedì 2 aprile 2024 aprono le iscrizioni ai centri estivi comunali per i mesi di luglio ed agosto per bambini e ragazzi di età compresa tra i 3 ed i 14 anni residenti nel territorio comunale di Cesenatico. Le iscrizioni rimarranno aperte fino a martedì 30 aprile 2024 e i posti a disposizione sono 160 per il mese di luglio e 160 per il mese di agosto suddivisi tra centro estivo per l’infanzia presso la scuola dell’infanzia Arcobaleno di via Cremona; parco giochi estivo per i bimbi della scuola primaria e centro estivo adolescenti presso scuola primaria Leonardo Da Vinci di via Caboto n. 21. La presentazione delle domande dovrà avvenire esclusivamente on line, accedendo tramite credenziali SPID alla piattaforma dedicata disponibile sul sito comunale dal 2 aprile.