Cesenatico, cantiere di via Bramante: i lavori entrano nel vivo

Entrano nel vivo i lavori sul cantiere di via Bramante e nei giorni scorsi sono state posate nel terreno le palancole a cura della ditta Fabbri Costruzioni di Brisighella che esegue l'intervento per la sistemazione della fogna bianca. La condotta su cui è necessario intervenire funge da collettore principale per il deflusso e lo smaltimento delle acque piovane ed è un raccordo fondamentale tra la zona a mare e la zona a monte della ferrovia con un ruolo chiave in tutto il reticolo fognario comunale. La movimentazione del cantiere ha richiesto la chiusura al traffico del tratto in oggetto per questa prima fase della durata dei lavori. L'investimento totale previsto è di € 460.000,00 e le scorse settimane sono state dedicate alla sistemazione dell'asfalto dopo il cedimento che ha creato una voragine lo scorso 25 settembre. È stato necessario attendere alcune settimane per permettere a 2iReteGas un intervento di bonifica di una conduttura del gas e completare tutti i necessari rilievi geologici. Al termine di queste operazioni preliminari - straordinarie e non previste - adesso si sta procedendo con la sistemazione della fogna bianca. I lavori - della durata stimata di circa 5 mesi - verranno eseguiti con la tecnica del microtunneling.

«Il cantiere di via Bramante è molto complesso per via della vicinanza alla ferrovia e per la voragine che lo scorso 25 settembre si è creata sull'asfalto. Sono state necessarie bonifiche delle tubature del gas e rilievi geologici puntuali. Stiamo seguendo le operazioni giorno dopo giorno con i nostri tecnici comunali che collaborano a stretto contatto con la ditta Fabbri di Brisighella. La posa delle palancole è un passo importante, e ora i lavori potranno entrare nel vivo», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.