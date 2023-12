Cesenatico, bus e studenti: misure a sostegno delle famiglie

La Giunta Comunale ha approvato una delibera in merito al trasporto pubblico urbano per intervenire nello specifico sulle tariffe degli abbonamenti scolastici a favore degli under 26 residenti nel Comune di Cesenatico. “Il costo pieno dell'abbonamento per l'anno scolastico 2023/2024 - ricorda il Comune in una nota - è di 240 euro annui e il Comune di Cesenatico ha deciso di coprire il 40% della tariffa e così gli under 26 dovranno corrispondere solamente 145 euro. L’Amministrazione Comunale ha inoltre previsto un taglio del 10% - in accordo con Start Romagna – per quanto riguarda il trasporto pubblico locale degli studenti residenti. Questa misura si affianca con quella prevista per il trasporto scolastico comunale che per gli under 14 residenti a Cesenatico è totalmente gratuito.

Le parole dell'assessore Mauro Gasperini

«Ci stiamo impegnando molto come giunta per aiutare e agevolare famiglie e studenti in merito al trasporto pubblico. Per gli under 14 abbiamo confermato la totale gratuità e al momento l'investimento è di circa 500.000 euro ma destinato a salire visto che il servizio viene utilizzato da sempre più persone. Questa parziale ma importante copertura destinata agli under 26 comporta un ulteriore investimento di oltre 10.000 euro», il commento dell'assessore Mauro Gasperini.