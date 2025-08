Cesenatico. Bisacchi conquista la cuccagna

È stata una gara lunga ed estenuante ma alla fine Matteo Bisacchi ha conquistato il suo settimo titolo personale e confermato l’invincibilità di Sala. In tantissimi ieri sera non hanno mancato il tradizionale appuntamento con l’ultracentenario Palio della Cuccagna della Festa di Garibaldi.

In gara sull’albero della cuccagna, teso in obliquo per 14 metri sull’acqua dello Squero, cosparso da uno spesso strato di grasso, c’erano i cuccagnotti dei rioni cittadini. Cinque per formazione dei dieci rioni cittadini: Villalta, Borella, Cannucceto, Madonnina Santa Teresa, Ponente, Valona, E’ Mont-Levante, Boschetto-Villamarina e ancora Sala e Bagnarola.

La sfida è cominciata alle 21.30, dopo il corteo tradizionale con gli sbandieratori, ed è terminata solo all’1, quando all’inizio del settimo giro, dopo che alla terminato senza vincitori anche il sesto giro l’alberto è stato abbassato di un poco, Bisacchi è riuscito ad aggrapparsi alla corona di alloro e resistere i 5 secondi necessari da regolamento per vedersi confermata la vittoria. A rendere il tutto più difficile è stato il freddo che nelle tre ore e mezzo di gara ha intirizzito pubblico e (soprattutto) cuccagnotti, tanto che qualcuno a un certo punto ha indossato la muta. Al quinto giro un altro supercampione, Vidmer Mercatali, sempre di Sala, sembrava aver conquistato la gara, ma nello slancio finale ha toccato il palo con il corpo e la vittoria è stata annullata. Si è dovuto attendere fino all’1, poi l’impresa di Bisacchi e la folla ha potuto esultare e tornare a casa riscaldarsi.