Cesenatico, Biblioteca Comunale: un autunno pieno di eventi

Da martedì 30 settembre parte una nuova rassegna di incontri serali di giochi da tavolo rivolti ad adulti e ragazzi (dai 12 ai 99+ anni), presso la Galleria comunale, organizzati in collaborazione con le associazioni ludiche Area Games e Amarboard Romagna, che gestiranno i tavoli da gioco. Inizio previsto alle ore 21.00, l’evento è gratuito e non è richiesta prenotazione. Visto il riscontro positivo nelle occasioni precedenti, sono state organizzate cinque serata martedì 30 settembre, con Area Games, mercoledì 8 ottobre, con Area Games, mercoledì 22 ottobre, con Area Games, mercoledì 5 novembre, con Area Games, martedì 18 novembre, con AmarBoard Romagna. Cesenatico parteciperà così all’International Games Month, un’iniziativa che si estende per tutto novembre, organizzata dalla ALA (American Library Association) e supportata da organizzazioni bibliotecarie di tanti paesi, tra cui la nostra AIB (Associazione Italiana Biblioteche), che promuove gli aspetti educativi, ricreativi e sociali del gioco attraverso le biblioteche di tutto il mondo.