Cesenatico, Biblioteca Comunale: un autunno pieno di eventi

A ottobre partirà anche la ventesima edizione del ciclo di letture per bambini “Chi legge... piglia pesci”, nell’ambito del programma nazionale Nati per Leggere. L’iniziativa prevede incontri settimanali in biblioteca, con letture animate e laboratori creativi condotti da autori, lettori e illustratori per l’infanzia, nel periodo da novembre 2025 a febbraio 2026. La partecipazione è libera e gratuita. Il calendario degli incontri: giovedì 30 ottobre alle ore 17 – letture con Giuditta Matteucci; mercoledì 12 novembre alle ore 17 – letture con Raffaele Maltoni; giovedì 4 dicembre alle ore 17 – letture con Elisa Mazzoli; mercoledì 14 gennaio alle ore 17 – letture con Lia Finato; giovedì 29 gennaio alle ore 17 – letture con Elena Barducci; venerdì 6 febbraio alle ore 17 – letture con Lorenzo Borghetti; giovedì 26 febbraio alle ore 17 – letture con Elisa Mazzoli.