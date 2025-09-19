Cesenatico, Biblioteca Comunale: un autunno pieno di eventi

  19 settembre 2025
La Biblioteca Comunale di Cesenatico si affaccia ad un autunno pieno di eventi e occasioni di incontro con un’offerta sempre più ampia che incontra diversi target presenti in città. Dalle serate dedicate al gioco fino ai corsi di formazione passando per la ventesima edizione di “Chi legge... piglia pesci”.

Giochi in galleria

Da martedì 30 settembre parte una nuova rassegna di incontri serali di giochi da tavolo rivolti ad adulti e ragazzi (dai 12 ai 99+ anni), presso la Galleria comunale, organizzati in collaborazione con le associazioni ludiche Area Games e Amarboard Romagna, che gestiranno i tavoli da gioco. Inizio previsto alle ore 21.00, l’evento è gratuito e non è richiesta prenotazione. Visto il riscontro positivo nelle occasioni precedenti, sono state organizzate cinque serata martedì 30 settembre, con Area Games, mercoledì 8 ottobre, con Area Games, mercoledì 22 ottobre, con Area Games, mercoledì 5 novembre, con Area Games, martedì 18 novembre, con AmarBoard Romagna. Cesenatico parteciperà così all’International Games Month, un’iniziativa che si estende per tutto novembre, organizzata dalla ALA (American Library Association) e supportata da organizzazioni bibliotecarie di tanti paesi, tra cui la nostra AIB (Associazione Italiana Biblioteche), che promuove gli aspetti educativi, ricreativi e sociali del gioco attraverso le biblioteche di tutto il mondo.

Corsi di formazione per i volontari “Nati per leggere”

Organizzato dal Centro per la Salute del Bambino Onlus di Trieste, si tratta di un corso che vuole formare nuovi volontari Nati per Leggere. Mira a fornire competenze per affiancare le famiglie nella lettura ai bambini in età prescolare, promuovendo lo sviluppo del linguaggio e del legame affettivo. Le iscrizioni sono aperte fino al 29 settembre. Il corso consisterà in una parte di formazione a distanza e un incontro conclusivo in presenza che coprirà l’intera giornata di sabato 8 novembre 2025, presso la Biblioteca Comunale di Cesenatico. Gli iscritti dovranno garantire la partecipazione ad almeno quattro iniziative di lettura del progetto locale NpL. Verranno selezionati massimo 25 partecipanti, con priorità per i residenti nel comune di Cesenatico. Sul sito della biblioteca sono presenti tutte le informazioni ufficiali.

Chi legge... piglia pesci

A ottobre partirà anche la ventesima edizione del ciclo di letture per bambini “Chi legge... piglia pesci”, nell’ambito del programma nazionale Nati per Leggere. L’iniziativa prevede incontri settimanali in biblioteca, con letture animate e laboratori creativi condotti da autori, lettori e illustratori per l’infanzia, nel periodo da novembre 2025 a febbraio 2026.

La partecipazione è libera e gratuita. Il calendario degli incontri: giovedì 30 ottobre alle ore 17 – letture con Giuditta Matteucci; mercoledì 12 novembre alle ore 17 – letture con Raffaele Maltoni; giovedì 4 dicembre alle ore 17 – letture con Elisa Mazzoli; mercoledì 14 gennaio alle ore 17 – letture con Lia Finato; giovedì 29 gennaio alle ore 17 – letture con Elena Barducci; venerdì 6 febbraio alle ore 17 – letture con Lorenzo Borghetti; giovedì 26 febbraio alle ore 17 – letture con Elisa Mazzoli.

