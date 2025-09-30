Cesenatico, BadaFest: un successo da oltre tremila partecipanti nel nome di Federico Manca

Sabato 20 e domenica 21 settembre si è svolta la quarta edizione del BadaFest, la festa per ricordare Federico Manca. Due giorni di festa, musica e riflessioni che ha portato al Parco di Levante 3000 persone. L’evento - realizzato in collaborazione con il Comune di Cesenatico – ha riscosso grande successo e nei prossimi mesi verranno rese note le cifre ufficiali del ricavato da devolvere in beneficenza.

«BadaFest è nato nel 2022 – spiegano gli organizzatori - come un gesto collettivo, un festival costruito dal basso per unire musica, arte, skate e cura. Quest’anno, per la prima volta, si è allargato a due giorni, trasformando Cesenatico in un cantiere di energia: concerti, mostre, laboratori, skate contest, mercatini, incontri. In totale hanno partecipato oltre 3000 persone, una comunità che ha dato corpo e respiro a mesi di lavoro. I fondi raccolti andranno a sostegno della salute mentale e delle realtà sociali del territorio: perché BadaFest non è solo festa, ma anche cura e restituzione. Un grazie speciale ai volontari, centinaia di mani invisibili che hanno montato e smontato, cucinato e pulito, passato cavi e tirato su recinzioni. Nessun palco regge senza le viti che non si vedono, nessun prato vibra senza chi ci lavora dentro. BadaFest non è solo un evento: è un’esperienza che respira e si propaga, un rito collettivo che continua a esistere tra le persone che lo attraversano. BadaFest è un esperimento di comunità, un rito urbano, una scossa collettiva che continuerà a crescere qui, anno dopo anno. Un grazie di cuore va a tutti i volontari e a tutti gli sponsor».

«Come amministrazione sosteniamo da sempre il BadaFest – commentano il sindaco Gozzoli e la vicesindaca Fantozzi – perché unisce una causa sentita dalla città, il ricordo di Federico, a un’occasione di socialità, riflessione e arte. È un caso magnifico di trasformazione di un evento così tragico in un segno di speranza ed è bello vedere l’energia di tanti ragazzi sempre al fianco della famiglia di Federico».