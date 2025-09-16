Cesenatico, “Badafest 2025” raddoppia: il programma di sabato e domenica

Questa mattina al Parco di Levante di Cesenatico è stata presentata la quarta edizione del Badafest, la festa per ricordare Federico Manca. La grande novità di quest’anno è che il Badafest raddoppia con due giorni di musica, parole e convivialità sabato 20 settembre e domenica 21 settembre. L’evento è realizzato in collaborazione con il Comune di Cesenatico che ha deciso di sostenere e credere in questo momento di grande significato per tutta la città. Il ricavato dell’evento verrà devoluto ancora una volta in beneficenza. Nel 2022 Badafest ha donato 2.300 euro al Centro Famiglie ASP del Rubicone; nel 2023 ha donato 3.500 euro al Centro Famiglie ASP del Rubicone e 500 euro all’associazione “I Bambini al primo posto”; nel 2024 ha donato 6.000 euro al Centro Famiglie ASP del Rubicone, 300 euro all’associazione “I Bambini al Primo Posto” e 2.000 euro all’associazione “La Casa del Parco APS”. In totale le donazioni di questi anni hanno raggiunto 12.800 euro.

Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Matteo Gozzoli e il vicesindaco Lorena Fantozzi; Michele Sanza, direttore del Dipartimento Salute Mentale e dipendenze patologiche Forlì Cesena; Manuele Broccoli, dirigente ASP del Rubicone; Stefano Noziglia della Cooperativa “Amici di Gigi”.

Il Badafest nasce nell’estate del 2022 - spiegano gli organizzatori - dal desiderio di trasformare un dolore profondo in un’azione concreta per il bene comune. È un evento dedicato a Federico Manca, per tutti “Bada”, un amico speciale la cui scomparsa ha lasciato un segno profondo nella comunità. L’idea è semplice e potente: partire da un’esperienza personale per generare qualcosa di bello, utile e significativo per il territorio. Crediamo in una generazione più consapevole, capace di chiedere aiuto senza vergogna. Partendo dalle scuole – dove spesso le emozioni nascono, ma restano inascoltate – vogliamo contribuire a sfatare i tabù legati alla salute mentale. Attraverso l’arte, la cultura e l’ascolto, vogliamo ribadire un messaggio chiaro: chiedere aiuto non è un segno di debolezza, ma di forza. Il benessere psicologico non è un lusso: è un diritto. Ogni giovane ha il diritto di sentirsi accolto, ascoltato, mai invisibile. Dal 2022 la nostra missione è chiara: raccogliere fondi e destinarli integralmente a progetti che sostengono la salute mentale sul territorio. Vogliamo essere parte attiva del cambiamento, costruendo qualcosa di duraturo. Il Badafest è più di una festa: è un ponte tra cultura, musica, arte e solidarietà. In tre edizioni, il festival è riuscito – in collaborazione con il Centro Famiglie ASP del Rubicone – a potenziare lo sportello psicologico attivo nelle scuole medie “Dante Arfelli” di Cesenatico. Ha inoltre sostenuto associazioni locali che operano nel sociale. Dopo un primo impegno sulla prevenzione, oggi – grazie alla collaborazione con la cooperativa Amici di Gigi – Badafest riesce a intervenire anche nei casi più fragili, quando la prevenzione da sola non basta».