Cesenatico: al via gli ultimi lavori di rifinitura per il nuovo ponte di via Ferrara

Sono cominciate in questi giorni le operazioni di rifinitura del Ponte di Via Ferrara, gli ultimi ritocchi necessari a migliorare ulteriormente la fruizione del passaggio ciclopedonale demolito e ricostruito nel 2023 e inaugurato nello scorso agosto. Il passaggio rimarrà chiuso al traffico di biciclette e pedoni per tutta la durata dei lavori.

Sulla sponda “lato monte” è previsto un riempimento in calcestruzzo al fine di raccordare la rampa di accesso al ponte e la strada, rendendo ancora più sicuro il passaggio sul manufatto e la fruizione del collegamento; sulla sponda lato mare invece è prevista la piantumazione di nuovo “verde” ai lati della carreggiata che collega via De Amicis al ponte ciclo-pedonale lasciando intatto l’asfalto esistente. Ai lati delle rampe è stato aggiunto uno strato di terreno di riporto che permetterà la piantumazione di vari arbusti coerenti con la flora presente nella zona circostante. Per prevenire ulteriormente il transito di mezzi pesanti, verranno aggiunti due dissuasori per il traffico su entrambe le rame portando così a 6 il numero di dispositivi presenti e garantendo ulteriore sicurezza a pedoni e ciclisti che utilizzano il ponte.

L’investimento previsto è di 55.000 euro e saranno necessari circa 60 giorni di lavori.