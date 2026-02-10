Cesenatico aderisce a “M’illumino di meno” lunedì 16 febbraio

Il Comune di Cesenatico aderisce a “M’illumino di meno”, la giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili che è in calendario lunedì 16 febbraio 2026. L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’ufficio ambiente, ha disposto l’accensione tardiva, alle ore 22 di lunedì 16 febbraio 2026, dell’illuminazione pubblica posizionata sui cornicioni degli edifici lungo le due aste del Porto Canale, rispettivamente dal Ponte del Gatto allo Squero e dal Ponte Gatto alla Biblioteca Comunale.