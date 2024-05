Cesenatico, 30 biciclette per bambini verso il Tour de France

La storica tappa del Tour de France che il 30 giugno partirà da Cesenatico per arrivare a Bologna sarà non solo una giornata storica ma una vera e propria festa che coinvolge tutta la città, e lo fa già da oggi. L’iniziativa si chiama “L'Avenir à Vélo“(Il Futuro in Bicicletta) e ha fatto arrivare a Cesenatico 30 biciclette senza pedali con il logo del Tour come dono alla città. Queste piccole e bellissime biciclette sono stata consegnate all'ufficio turismo e in questi giorni saranno smistate nei nidi d'infanzia pubblici e privati convenzionati di Cesenatico, un bellissimo incentivo per i bambini e le loro famiglie a sviluppare subito la passione per lo sport e a esercitarsi con l'equilibrio.