Cesenatico, 24 fedeli nel Veronese per la “supplica” per i frati

In 24 in missione nel veronese, dal “ministro” della congregazione, per cercare di far rimanere i frati lì dove sono, nella chiesa e convento dei Cappuccini. Un’impresa che si presenta difficile e che resta ancora tutta in salita, anche dopo la consegna delle oltre 2.800 firme raccolte in poco tempo a Cesenatico, tra i fedeli e gli abitanti. Rimangono tuttavia spiragli affinché i Fratelli di San Francesco a settembre del prossimo anno non lascino il convento e la chiesa per carenza di vocazioni. Con la loro partenza la chiesa correrebbe di rimanere chiusa al culto; i fedeli, come anche la città, orfana di un importante punto di riferimenti.

Domenica scorsa una delegazione di 24 fedeli, che si erano anche adoperati nella raccolta delle firme, è partita da Cesenatico per raggiungere nel veronese il piccolo paese di Nogarole Rocca dove ha sede la Congregazione dei Fratelli di San Francesco. I cui fratelli da 23 anni sono presenti e attivi nello svolgere la loro missione religiosa e pastorale nella storica chiesa e convento seicentesca, ubicata nel cuore della cittadina romagnola. La delegazione era composta da soli laici.

Partiti per consegnare “la supplica”, che ha raccolto così tante adesioni, volontà e firme a Cesenatico. Le hanno consegnate al ministro della congregazione padre Franco; e con lui si sono intrattenuti in un lungo incontro a parlare del problema. La maggior parte prendendo la parola per fare opere di convincimento affinché il lavoro, le opere, la carità dei Fratelli di San Francesco, anche se ridotti nel non numero, non vada smarrita con l’allontanamento da Cesenatico. Ma le vocazioni religiose sono sempre più ridotte - e questo lo si vede anche nelle chiese e parrocchie di Cesenatico - e per i frati ci sarà bisogno di “riposizionarsi” per mantenere altre sedi. La delegazione che ha raggiunto Nogarole Rocca, ha fatto tuttavia presente al ministro della Congregazione quanto sia importante la presenza e radicata l’opera evangelica dei frati a Cesenatico. L’ambasceria ha espresso in ultima istanza la possibilità di mantenere aperta la chiesa anche con soli due religiosi appena. Gli sarebbe stato risposto, scartando l’ipotesi, che per mantenere attiva la chiesa e in funzione il convento serve la presenza di 4-5 frati presenti.

Il confronto di domenica scorsa dei rappresentanti dei fedeli di Cesenatico con i vertici della congregazione, seppure il primo incontro, avrebbe avuto un esito interlocutorio, senza ancora apparenti risultati. Al ritorno a casa dalla trasferta in Veneto della delegazione partita c’è chi conserva ancora un qualche spiraglio che i frati non se ne vadano.