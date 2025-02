Cesenatico, 20 milioni di euro di lavori pubblici in corso e in partenza

Proseguono spediti i lavori per la realizzazione della nuova scuola di viale Torino dove è stata installata la controfacciata e dove gli operai stanno eseguendo tutte le rifiniture necessarie con un investimento totale previsto € 7.000.000.000; in corso anche le operazioni alla scuola Saffi per il miglioramento e l’efficientamento sismico dell’intero edificio da € 1.300.000. Spostandosi invece verso il mare, per quanto riguarda la riqualificazione del Waterfront di Ponente, i tecnici stanno lavorando sugli stradelli che portano al mare mentre sul Canale Tagliata si riprenderà a lavorare dal mese di marzo: l’investimento totale previsto è di € 6.000.000.000; sul Molo di Levante è in corso la riqualificazione della banchine e la costruzione di un muretto a difesa delle attività circostanti con € 1.500.000 di ricaduta economica mentre per il muretto anti ingressione di Valverde l’impegno economico è di € 450.000.

Non appena terminati i lavori in viale Torino, partiranno le operazioni alla scuola media Arfelli con un investimento di € 1.100.000 mentre si è in fase di fara d’appalto per il nuovo asilo nido di via Leone con un investimento di € 330.000 e per la costruzione della nuova Stazione di Posta di via Saffi per cui sono previsti € 910.000. A breve partiranno anche i lavori per intervenire sul sollevamento di via Cavour mentre sono già in corso gli interventi per potenziamento ed efficientamento della pubblica illuminazione.