Casa a Cesenatico, due alloggi di edilizia residenziale sociale in locazione, ecco dove si trovano

Il Comune di Cesenatico - in sinergia con l’Unione Rubicone e Mare - ha dato il via a un bando per la formazione di una graduatoria per la locazione di due alloggi di Edilizia Residenziale Sociale situati sul territorio comunale, per la precisione in via Mazzini 143/b e in via Venezia 6/a. L’alloggio di via Mazzini è di 50mq con un canone di locazione mensile di 296 euro mentre l’alloggio di via Venezia è di 45mq con un canone di locazione mensile di 250 euro.