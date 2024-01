Cesenatico

Gli effetti dell’alluvione di maggio ancora portano segni tangibili anche fino al mare. Se ne sono accorti nella mattinata di ieri alcuni passanti che hanno dato l’allarme a ridosso dei lavori in corso al Ponte del Gatto ed all’ingresso principale di Cesenatico, ora solo parzialmente fruibile a causa del cantiere di sistemazione dell’area.

Una delle immagini che hanno contraddistinto l’alluvione a Cesena è stata quella, anche video ripresa, di grosse bombole di Gpl a galla, che venivano portate via “dalla fiumana” e viaggiavano verso valle da una azienda posta sulle prime colline cesenati in zona Borello. Nel corso dei mesi le bombole sono state recuperate un po’ ovunque nel territorio. Le ultime due in ordine cronologico sono riaffiorate ieri a Cesenatico. La prima era incastrata tra le immondizie di risulta bloccate dalle reti di contenimento alla fine del canale ed a ridosso del Ponte del Gatto e del passaggio della ferrovia. La seconda era riuscita anche ad andare oltre: finendo nella parte di porto canale più a ridosso della corsia ferroviaria e dell’uscita di Cesenatico vicina alle sbarre. Per recuperare il tutto è servito l’intervento dalle polizia locale e dei vigili del fuoco. Che agganciando le bombole a galla sono riusciti a metterle in sicurezza e inviarle allo smaltimento dedicato ai rifiuti pericolosi. Il tutto poco prima delle 11 di ieri mattina.