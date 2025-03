Nel fine settimana torna “Attraverso Cesenatico”: è già record di iscritti

Le strade del centro cittadino tornano a colorasi e animarsi di pettorali e podisti impegnati a correre la 35ª edizione di “Attraverso Cesenatico”. A disputare quello che è diventato anno dopo anno per adulti e bambini un appuntamento fisso di questa stagione: quest’anno in programma sabato e domenica.

A ben guardare si tratta ancora una volta di un’edizione in crescita di partecipanti. «A oggi abbiamo già passato il record di iscritti dello scorso anno e siamo, per il terzo anno consecutivo a rischio di dover chiudere le iscrizioni anticipatamente per avere esauriti tutti dei pettorali disponibili», avvertiva l’altro ieri Stefano Pignotti presidente del team Cesenatico, organizzatore della manifestazione sportiva. «Anche la Famila walk&run - dice - ha già superato il numero di preiscrizioni dell’edizione 2024 nonostante ci si poteva iscrivere fino ai ieri».

Si parte sabato pomeriggio con La Romagna iniziative Kidsrun che punta a ripetere i numeri della scorsa edizione per provare anche ad abbattere il muro dei 500 bambini. Verranno premiati tutti i partecipanti proprio per la volontà di fare cresce nei ragazzini la voglia di praticare sport e segnatamente di correre all’aria aperta. Il team più numeroso, inoltre riceverà il primo trofeo “Baio” in onore di Claudio Baiocchi che assieme alla dolciaria Dalba è sempre stato partner della manifestazione. Domenica si entra nel vivo della manifestazione podistica con il ritrovo alle 8 sempre presso lo stadio comunale “Alfiero Moretti” dove è presente la grande pista d’atletica. Qui è fissata la partenza dei 10 chilometri del trofeo “RivieraBanca”. Subito a seguire partirà la “Famila run & walk”. Sono in palio 120 premi ma soprattutto la medaglia da finisher che aspetta tutti i partecipanti all’arrivo. Forte la componete extra romagnola con oltre 30 province presenti e una folta pattuglia di atleti provenienti dalle regioni limitrofe. Animazione e musica completano il “quadro corsa” per le vie cittadine da Levante a Ponente il quella che si presta ad essere a tutti gli effetti una stracittadina. All’arrivo e lungo il percorso con Radio Studio Delta Media partner dell’evento.

Iscrizioni ancora aperte sul sito www.attraversocesenatico.com o il giorno della gara fino a pochi minuti prima della partenza.