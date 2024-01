Aste a Cesenatico, bando per due immobili

Il Comune di Cesenatico ha istituito i bandi per l’alienazione di due immobili di proprietà comunale: il primo riguarda un appartamento - già destinato ad alloggio di edilizia residenziale pubblica - in Viale Torino n.3/c. Il valore a base d’asta è di 140.400 euro; il secondo riguarda un appartamento – già destinato ad alloggio di edilizia residenziale pubblica – in Via xxv Luglio n.64/a,. Il valore a base d’asta è di 137.700 euro. Gli alloggi, già messi all’asta durante l’estate, andranno così in vendita con una riduzione di prezzo del 10%.

Entrambi gli immobili potranno essere visionati per un sopralluogo. Il primo è fissato martedì 13 febbraio 2024 dalle ore 14.30 con ritrovo all’immobile di Viale Torino; il secondo invece si svolgerà giovedì 15 febbraio 2024 con ritrovo alle ore 12 all’immobile di Viale Torino. Per informazioni è possibile scrivere una mail a nicoletta.lugnani@comune.cesenatico.fc.it o chiamare lo 0547/79307.

Il bando

L’asta, per ogni singolo bando, si svolgerà con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, e verrà aggiudicata, per ogni singolo bando, all’offerta economicamente più elevata, in aumento rispetto al prezzo a base d’asta e sarà tenuta ad unico esperimento risultando l’aggiudicazione definitiva ad unico incanto. L’aggiudicazione, per ogni singolo bando, avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

La documentazione degli interessati dovrà pervenire al Comune di Cesenatico entro le ore 12 del giorno 19/02/2024. Per ulteriori informazioni e per visionare gli atti e gli immobili, gli interessati potranno rivolgersi, su appuntamento, all’Ufficio Patrimonio del Comune di Cesenatico (0547-79307). Il bando integrale è consultabile nel sito del Comune di Cesenatico.