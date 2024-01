“A Cesenatico servono rinforzi per la sicurezza in estate”: il sindaco incontra il questore

«Servono rinforzi per la sicurezza in estate». Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha incontrato ieri in municipio il questore Claudio Mastromattei in visita a Cesenatico per la prima volta dopo il suo insediamento avvenuto nell'ottobre scorso in sostituzione di Lucio Aprile.

«Sono stato molto felice e onorato della visita del questore Mastromattei che ancora non avevo avuto modo di incontrare. La collaborazione con tutte le istituzioni è un tratto fondamentale della nostra idea di amministrazione. Gli ho presentato Cesenatico, le sue particolarità, le differenza tra il periodo invernale e la stagione estiva. L'incontro è stata l'ennesima occasione per ribadire la necessità di avere rinforzi estivi sul territorio e la disponibilità da parte dell'ente di dare un contributo concreto, come è stato fatto negli ultimi anni», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.