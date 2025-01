A Cesenatico l’Epifania si festeggia in piazza Ciceruacchio, dove dalle 14:30 è andata in scena “La Pasquella sul Porto Canale”, rassegna di gruppi di pasquaroli del territorio, abbinata allo spettacolo degli Sciucaren del Gruppo Frustatori Cassani, a cura dei Pasquarùl dla Piòpa. Da ricordare che dalle 10 alle 19, viale Anita Garibaldi sarà animato dal Mercatino di Natale, mentre in centro storico ci sarà il curioso Mercatino dei creativi, in via Baldini e in via Quadrelli.