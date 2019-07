Cesenatico, spacciava cocaina in scooter: arrestato

CESENATICO. Alcune sere fa personale del posto di polizia, insieme agli agenti della polizia municipale di Cesenatico, ha effettuato un servizio finalizzato al contrasto allo spaccio di stupefacenti. Nel mirino un 35enne albanese il quale a bordo di un scooter di grossa cilindrata si aggirava lungo le strade procedendo a consegne di dosi di cocaina. Verso le 22 veniva bloccato mene uscendo si apprestava a salire sullo scooter per andare a fare delle cessioni di cocaina. Infatti veniva trovato con 10 grammi suddivisi in dosi all’interno del portachiavi della moto e con 200 euro in tasca ed un cellulare. Durante la successiva perquisizione domiciliare sono stati trovati all’interno di un vaso ermetico nell’armadio guardaroba della camera da letto, immersi nel riso, ulteriori 35 grammi di cocaina parte dei quali già suddivisi in dosi (12) e contenuti in due ovetti Kinder più un altro cellulare e materiale per il confezionamento in dosi (un bilancino e ritagli di cellophane). L'uomo è stato arrestato.

Il gip ha convalidato il provvedimento disponendo per il 35enne l’obbligo di dimora nel comune di residenza.