Cesenatico, si tuffa del pedalò nell'acqua bassa, giovane all'ospedale

CESENATICO. Si trovava sul pedalò con degli amici quando, per sfuggire alla calura, ha effettuato un tuffo dall'imbarcazione sbattendo però la testa nel fondale che in quel punto era basso. In seguito all'infortunio, avvenuto nel pomeriggio nel tratto di mare antistante la spiaggia libera di Cesenatico, il giovane è stato soccorso dagli altri componenti del gruppo e dal bagnino di salvataggio che è subito accorso in suo aiuto, mentre veniva allertato il 118. Il ragazzo, caricato sull'ambulanza, è stato portato all'ospedale. Sull'accaduto sono in corso accertamenti da parte della Capitaneria di porto.

