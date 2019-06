Cesenatico, omicidio Benini: chiesti 25 anni di carcere per la nipote Paola

Venticinque anni di reclusione. Con l’aggravante della minorata difesa perché a morire, per le lesioni subite, è stata una persona anziana, ipovedente e quindi fisicamente anche poco nella possibilità di difendersi.

È la richiesta che il pubblico ministero Sara Posa ha avanzato ieri al presidente Rossella Talia per l’omicidio di Alfredo Benini: 87enne aggredito nella sua casa di Madonnina Santa Teresa.

Processo in cui l’imputata è la nipote Paola di 56 anni.



L’aggressione di Alfredo Benini tra il giardino esterno e le mura interne di casa avvenne il 15 ottobre 2017. L’87enne non si è mai ripreso da quelle ferite fisiche e psicologiche ed è morto il 13 maggio 2018.

In Corte d’Assise presiede il collegio la giudice Rossella Talia davanti alla quale ieri il Pm Sara Posa ha giustificato la richiesta di condanna a 25 anni con gli indizi concordanti che portano verso la figura della nipote.