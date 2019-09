Cesenatico, lavori di manutenzione straordinaria alle porte vinciane

CESENATICO. Il Comune, per assicurare la corretta funzionalità delle porte vinciane installate sul porto canale, ha predisposto, per i prossimi giorni, azioni straordinarie di manutenzione. Gli interventi, che saranno effettuati in caso di condizioni climatiche favorevoli, riguardano lavori sulle pompe dissabbiatrici e disgregatori e sostituzione di tubazioni oleodinamiche. Il crono programma prevede, nello specifico, lo scollegamento idraulico ed elettrico delle centraline esistenti, il sollevamento ed estrazione delle stesse, la pulizia dei vani contenenti le centraline con successiva aspirazione dell’olio idraulico presente sul fondo. Verranno poi inserite nuove centraline e ripristinato il collegamento idraulico. La cifra impegnata per questa tipologia di operazioni è di 250.000 euro. Le operazioni, tempo permettendo, inizieranno lunedì 9 settembre alle 9 e proseguiranno per parte della settimana prossima.

La ditta che svolgerà i lavori programmati per la prossima settimana è la Axo Construction Srl di Ravenna che ha costruito gli impianti elettromeccanici ed oleodinamici delle porte vinciane, comprese le pompe dissabbiatrici e i disgregatori e le relative tubazioni oleodinamiche e che ha, tuttora, in essere con la amministrazione comunale un contratto per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto stesso. Già nei mesi scorsi la Regione Emilia-Romagna, per dare risposte ai territori colpiti dal maltempo del febbraio scorso, aveva approvato un piano da oltre 5 milioni e mezzo di euro. A Cesenatico erano stati riconosciuti 150.000 euro per lavori di manutenzione alle porte vinciane. Parte di questi lavori era già stata anticipata dal Comune per assicurare la funzionalità delle porte. Per comprendere l’importanza del sistema delle porte vinciane e della manutenzione corrette e regolare si ricorda che, a causa del maltempo e delle condizioni critiche del mare, solo nel 2018 Comune di Cesenatico sono stati 15 gli episodi di chiusura delle porte, mentre dai primi mesi del 2019 si registrano già 11 interventi di chiusura. "Questi ulteriori interventi previsti per i prossimi giorni ci consentono di proseguire con i lavori di manutenzione straordinaria necessari a mantenere in pieno funzionamento il complesso sistema di difesa delle porte vinciane anche a fronte dell’arrivo delle stagioni più critiche – commenta il vicesindaco con delega alla Protezione Civile, Mauro Gasperini –. Ringrazio la Regione per aver compreso l’importanza strategica che le porte vinciane hanno per la salvaguardia del centro storico e di tutta la città di Cesenatico e ci abbia dato un contributo importante per la manutenzione delle stesse”. “Concordo sull’urgenza e la necessità di questi interventi – conclude il sindaco Matteo Gozzoli – riteniamo, infatti, sia fondamentale mantenere le porte vinciane operative proprio per l’apporto fondamentale che questo sistema porta alla difesa del nostro territorio.

Uno strumento che rappresenta ad oggi un prototipo a livello regionale che ha salvato, più volte, il centro storico dagli allagamenti, ma che ha oneri manutentivi elevati”.