Cesenatico: inaugurazione dei lavori al porto

CESENATICO. Il vicepresidente regionale e assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Raffaele Donini, ha inaugurato la nuova area del porto, dopo i lavori di riqualificazione durati un anno. Sono in arrivo dalle Regione altri 1,1 milioni di euro per il dragaggio del porto canale.

La cerimonia del taglio del nastro si è tenuta nell'area adiacente al molo di Ponente insieme al sindaco Matteo Gozzoli. Un intervento del costo di oltre 1,1 milioni di euro, reso possibile da un contributo regionale di circa 850 mila euro ottenuto grazie ad un bando sui fondi Feamp. L'intervento nel porto canale per risolvere i problemi di insabbiamento causati dalle violente mareggiate del novembre scorso ha ottenuto fondi per oltre un milione ed i lavori si divideranno tra quest'anno ed il 2020. In occasione dell’inaugurazione della nuova area portuale riqualificata è stata inoltre riaccesa dopo cinque anni la vela luminosa realizzata dall’artista locale Tinin Mantegazza, uno dei simboli di Cesenatico, che un tempo era posizionata nel molo di Levante.