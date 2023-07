Cesenatico, contributo regionale da 1,5 milioni per lavori al molo di Levante

Cesenatico non si ferma ed è alle porte l’ennesimo grande intervento nella zona del porto, questa volta con un focus particolare relativo al Molo di Levante: la delibera regionale ha assegnato ai progetti presentati dagli uffici un finanziamento di € 1.497.000,00 su € 1.525.143,41; un risultato eccezionale che coprirà il 98% dell’investimento necessario e che testimonia la bontà del progetto presentato da parte degli uffici e dell’amministrazione.

Il progetto

Il progetto di riqualificazione presentato si muove su più direttrici che andranno ad avere ricadute significative sulla zona del porto, già oggetto di numerosi interventi nel corso di questa legislatura e di quella precedente. Dopo aver affrontato le banchine di Levante e Ponente da piazza Ciceruacchio fino ai cantieri navali, è arrivato il momento di intervenire sui moli e sulle parti di banchina più a mare del porto che sono esposte alla forza dell’acqua. Non era stato possibile operare in questi tratti con i precedenti bandi Feamp. L’intervento insisterà sulla banchina di Levante per circa 400 metri, e per circa 50 metri sulla banchina di Ponente.

Verrà realizzato un muretto antiesondazione dell’altezza di 1,10 metri sulla banchina a partire dalle Porte Vinciane fino all’altezza del ristorante “La Baia” in modo da proteggere tutta la zona che viene sistematicamente allagata in occasione delle mareggiate sempre più violente e frequenti. Il nuovo muretto verrà costruito in cemento armato con l’installazione di micropali che serviranno così anche a consolidare la banchina per tutta la sua lunghezza. A completamento del muretto e di questo nuovo sistema di protezione verrà anche installata una speciale paratia in acciaio inox a difesa del territorio. Oltre al fondamentale valore strutturale e di difesa, il muretto verrà impreziosito da finiture di pregio con pietra d’Istria e pietre di selce in perfetta armonia con il contesto paesaggistico.

Inoltre si procederà alla demolizione e ricostruzione delle celle frangiflutti che saranno realizzate con nuovi robusti telai in cemento armato. Verrà in questo modo sostituito l’intero sistema strutturale collegato alle fondazioni profonde del molo. La parete verticale del Molo di Levante verrà ammodernata sostituendo il calcestruzzo ammalorato e pulendo i ferri d’armatura.

Verranno realizzate porzioni di parapetto di protezione proprio in prossimità delle pompe idrovore. Si riuscirà poi a effettuare un intervento provvidenziale sulle Porte Vinciane con la sostituzione dei pistoni che svolgono un ruolo fondamentale per il corretto funzionamento del meccanismo che protegge l’abitato dalle ingressioni marine. Nella banchina di Ponente si procederà – per una porzione di circa 50 metri – al consolidamento della banchina e alla sostituzione delle sue parti ammalorate.

Tutto l’iter burocratico è già partito e il sindaco Gozzoli – insieme ai tecnici – ha incontrato i gestori delle attività coinvolte nelle operazioni. L’inizio dei lavori è previsto per gennaio 2024.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli



«Fare il sindaco comporta tante responsabilità e a volte anche preoccupazioni ma questo mestiere regala anche soddisfazioni di grande valore: abbiamo presentato il progetto relativo al Molo di Levante ai gestori delle attività coinvolte e sono felice di aver trovato un dialogo costruttivo e propositivo, oltre a tanta soddisfazione. Parliamo di un investimento importante, un’opera che andrà ad impattare sul lato estetico e architettonico del Porto ma consentirà in primis di aumentare la sicurezza del nostro territorio. Dopo gli eventi di maggio questa deve essere ogni giorno di più la nostra priorità. Se penso alla zona del porto quando è iniziato il mio mandato vedo una città che non mi sembra neanche più Cesenatico: tra innalzamento delle banchine, sicurezza, dragaggio e riqualificazione del mercato ittico siamo a oltre 8 milioni di finanziamenti portati a casa e lavori messi in atto. Grazie alla dirigente Benaglia e a tutti i tecnici del settore lavori pubblici per la cura e l’impegno con cui partecipano ai bandi che sono una grande occasione di reperimento di risorse per il nostro comune», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.