Cesenatico, condannata a 24 anni per l'omicidio dello zio

Ventiquattro anni di reclusione per l'omicidio dello zio Alfredo Benini. è uesta la sentenza di primo grado per Paola Benini, 56 anni. La corte presieduta dal giudice Rossella Talia ha sostanzialmente accolto la richiesta di 25 anni complessivi avanzata dalla pm Sara Posa.

L’aggressione di Alfredo Benini tra il giardino esterno e le mura interne di casa avvenne il 15 ottobre 2017 in via Saltarelli, nel quartiere di Madonnina Santa Teresa a Cesenatico. L’87enne non si è mai ripreso da quelle ferite fisiche e psicologiche ed è morto il 13 maggio 2018.

L’anziano era ipovedente, con un gravissimo deficit visivo. Nell’aggressione gli furono anche rotti gli occhiali, lasciandolo di fatto completamente “al buio”. La nipote fu arrestata il 15 marzo 2018 con l'accusa di lesioni gravissime, trasformato poi in omicidio dopo il decesso dell’anziano parente.