Cesenatico, area Ex Peligro attrezzata per la sosta camper

Sono in fase di conclusione i lavori di riqualificazione dell’area sita in via dei Mille denominata “Peligro”, da destinare ad area attrezzata per la sosta camper.

A marzo la Giunta, tramite convenzione, ha affidato le attività di progettazione e realizzazione degli interventi alla società ATR che ha incaricato l’Ing. Riccardo Gasperoni (con studio a Savignano sul Rubicone) di dirigere e coordinare i lavori.

Dopo una prima fase in cui si è proceduto a sgomberare i camper campeggiati abusivamente in loco è iniziata la riqualificazione dell’area che prevedeva la realizzazione di pavimentazione in stabilizzato, installazione di cordoli perimetrali degli stalli, fornitura e posa in opera di impianto di scarico acque reflue e di carico dell’acqua, recinzione dell’area sui lati ove mancante, predisposizione dell’impianto di P.I. perimetrale mediante posa in opera delle tubazioni e di 10 blocchi plinti per candelabri dotati di pozzetto di derivazione. La fornitura e posa in opera dei candelabri, degli apparecchi illuminanti e dei cablaggi avverrà in una seconda fase così come l’installazione di sbarre automatiche per l’accesso e l’uscita dei camper dall’area.

“A breve– commenta il Vicesindaco Mauro Gasperini – l’area sottoposta a riqualificazione sarà aperta agli utenti.

La società ATR che ha eseguito i lavori provvederà alla gestione dello stesso”.

“Ringrazio ATR con cui abbiamo collaborato – conclude il Sindaco Matteo Gozzoli – a rendere migliore e fruibile l’area dando così una risposta ai tanti camperisti che scelgono Cesenatico come meta delle proprie vacanze”.