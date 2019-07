Cesenatico, aperto il posto di polizia estivo

Questa mattina ha ufficialmente aperto il posto estivo di Polizia per la stagione 2019 presso i locali di via Leonardo da Vinci.

All’inaugurazione erano presenti il Questore di Forlì-Cesena Loretta Bignardi, il sostituto dirigente del Commissariato di Cesena Michele Mattei, il Sostituto Commissario Giovanni Neri, il Tenente della Compagnia Carabinieri di Cesenatico Matteo Alessandrelli, il Luogotenente della Guardia di Finanza Giuseppe Rullo, il Vicesindaco di Cesenatico Mauro Gasperini, il Comandante della Polizia Locale Edoardo Turci.

Come lo scorso anno sarà Giorgio Di Munno, coadiuvato dal funzionario addetto, Commissario Michele Mattei, a comandare gli agenti del posto estivo che, da oggi, 19 luglio fino al 19 agosto svolgeranno servizi di vigilanza e controllo del territorio.

Il personale, che sarà gestito da due coordinatori che si avvicenderanno, il Sostituto Commissario Giovanni Neri, in servizio dal 19 luglio al 3 agosto e il Sostituto Commissario Paolo Di Masi, in servizio dal 3 agosto al 20 agosto, è composto da 16 unità (4 in più rispetto allo scorso anno), di cui 9 di rinforzo inviate dal Ministero e sarà attivo quotidianamente sul territorio con orari dalle 8.00 alle 01.00, con possibilità di turni notturni.

La presenza del posto di polizia estivo è finalizzata ad integrare ed incrementare le attività legate alla sicurezza già svolta dalle Forze dell’Ordine del nostro territorio.

Si rafforza così il presidio delle forze dell’ordine per la stagione estiva 2019, oltre ai rinforzi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza con la presenza della Polizia di Stato si completa la squadra della sicurezza estiva.

Commenta il Vicesindaco Mauro Gasperini: “Il posto estivo di Polizia è un importante presidio atteso dai nostri cittadini e operatori ma anche da dai turisti che scelgono la nostra città per le vacanze.

Purtroppo, anche per il 2019, nonostante le segnalazioni, potremo contare su questo rinforzo solo per un mese. Quest’anno, inoltre, con l’attivazione del servizio di videosorveglianza (ricordo che sono già 85 le telecamere in funzione negli accessi e nelle zone più sensibili), siamo in grado di migliorare ancora di più la collaborazione fra le varie forze dell’Ordine. Si tratta, infatti, di un sistema avanzato che in uso ai nostri agenti di Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine contribuisce a migliorare le condizioni di sicurezza del nostro territorio comunale

Viste le numerose presenze turistiche – conclude il Vicesindaco Gasperini – che si registrano a Cesenatico e nelle vicine località di Gatteo Mare, Savignano a Mare e San Mauro Mare abbiamo il dovere di continuare a lavorare per far si che in futuro il Ministero conceda un periodo di permanenza più lungo per gli agenti che sono di grande aiuto e supporto nei mesi estivi”.