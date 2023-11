Women in run, Cesena di corsa per le donne. GALLERY

Centinaia di persone, a piedi o di corsa, su due percorsi alternativi, lunghi 8,5 o 11 km, con una meta comune: dire tutte assieme basta alla violenza contro le donne in qualunque forma. Questo, in sintesi, l’evento “Wirun”, che si è svolto questa mattina, con punto di raduno accanto all’ippodromo di Cesena e un tracciato inedito, che ha incluso il suggestivo percorso delle scalette. Il ricavato sarà devoluto ai Centri Donna di Cesena e di Cesenatico, per supportare il loro impegno al fianco delle vittime e quelle di prevenzione.