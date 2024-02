“WiRun 2023”: un prezioso contributo ai Centri Donna di Cesena e Cesenatico

L’Associazione Women In Run Cesena ASD ha consegnato ai Centri donna di Cesena e di Cesenatico il ricavato della “WiRun” 2023, la passeggiata solidale che si è tenuta domenica 26 novembre nell’ambito delle iniziative programmate sul territorio per il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Equivalgono a 7.500 euro ciascuno i due assegni consegnati dalla presidente dell’Associazione Linda Ronconi ai rispettivi presidi territoriali rappresentati questa mattina dall’assessore all’Inclusione e alla Cultura del Comune di Cesena Carlo Verona e dalla vice sindaca di Cesenatico Lorena Fantozzi.

Esattamente come avvenuto a seguito delle precedenti edizioni, con questo contributo i Comuni finanzieranno i progetti di formazione ed educazione sul tema della parità di genere e potenzieranno gli sportelli di primo soccorso attivi sui territori. Gli anni scorsi invece i fondi provenienti dalle WiRun sono stati destinati al potenziamento del servizio di supporto psicologico individuale dedicato alle donne vittime di maltrattamento che si sono rivolte al centro donna/centro antiviolenza. In modo specifico, lo scorso anno al Centro donna di Cesena sono stati destinati 4 mila euro, somma investita dall’Amministrazione comunale nel rafforzamento del sostegno psicologico e nella presa in carico della donna durante l’uscita dal percorso di violenza.