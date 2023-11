Violenze in zona stazione a Cesena: di nuovo in carcere uno dei protagonisti

Un altro dei protagonisti di episodi cruenti nella zona della stazione è finito in cella; ed avendo esaurito la sospensione condizionale, per ora resterà recluso. Facilmente adesso verranno avviate anche le procedure affinché, a fine pena, avvenga ciò che è già successo al fratello: accompagnamento coattivo sull’aereo di rimpatrio per il Marocco. T.A., 35enne, è l’unico dei due fratelli rimasti a Cesena. Nei mesi scorsi si era reso protagonista dell’aggressione al bar Capolinea, durante la quale era finito in ospedale perché il gestore del locale si era difeso dall’assalto con una grossa mannaia, di quelle che si usano per tagliare le noci di cocco.

Nei giorni scorsi il 35enne è stato di nuovo arrestato dagli uomini del Commissariato di polizia. Si era recato a casa di un conoscente per spacciargli cocaina. Terminata la “transazione economica” aveva però deciso di non volersene andare più da quella abitazione. Il proprietario (e cliente della droga) ha cercato di farlo uscire. Ma T.A. ha reagito sfoderando un coltello. Alla vista del quale l’inquilino è scappato dalla finestra chiedendo aiuto. I poliziotti, quando sono arrivati, non sono riusciti ad acciuffare subito T.A. che per impedire agli agenti di entrare aveva ammucchiato mobilio davanti alla porta. Non senza fatica gli agenti lo hanno poi fermato. Il magrebino è finito in carcere con l’accusa di violazione aggravata di domicilio e minacce. Davanti al giudice (difeso dall’avvocato Gianluca Betti) due giorni fa l’uomo è stato condannato ad un anno 4 mesi e 10 giorni di reclusione. Pena senza sospensione, per la quale resta chiuso in cella.

Oltre all’ultimo episodio in stazione (per il quale il fratello M.A. è stato accompagnato oltre frontiera) T.A. era stato bloccato dai carabinieri nel 2019 per possesso di cocaina. Nel 2022 era invece finito in carcere per furti di vario tipo (veicoli, negozi, in case) ma anche per resistenza a pubblico ufficiale.