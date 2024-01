Violenza sessuale al bimbo che aveva in custodia a Cesena: 60enne condannato a 8 anni e 6 mesi

Violenza sessuale su un bambino di 10 anni che veniva lasciato in custodia dalla madre che non lo poteva accudire. È stato condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione il cesenate ultra 60enne che era stato accusato a oltre 8 ad anni dai fatti. La sentenza è stata letta nel pomeriggio di ieri in tribunale dalla presidente Monica Galassi (a latere i giudici Marco De Leva e Giorgia Sartoni).

Una vicenda giudiziaria che ha preso vita nel 2021. Secondo quanto contestato, approfittava del piccolo mentre la madre lo lasciava in custodia alla sua famiglia. Dell’uomo protagonista di questa vicenda (difeso dall’avvocato Raffaele Pacifico), non vengono citate le generalità per non evidenziare (in automatico) chi sia stata la vittima delle sue presunte violenze: un bambino, ormai maggiorenne, la cui posizione in aula è tutelata dall’avvocato Luca Arginelli.

Come ricostruito nel corso del lungo procedimento dal pm Federica Messina, a 8 anni dalle violenze patite quando era minorenne, aveva accusato un malore in classe, al termine del quale si era “tolto il peso” che portava dentro di sé da quando era piccolo. Nel dettaglio lui aveva poco più di 9 anni quando si sono concretizzate le accuse. Un bimbo proveniente da una famiglia con delle intense problematiche di alcolismo al suo interno. Il padre era morto e la madre (anche lei nel frattempo deceduta) non poteva in alcun modo prendersi cura del bambino, che spesso veniva affidato a Cesena alle cure di amiche della donna. Le violenze sessuali le avrebbe subite proprio a casa di una delle amiche “di mamma” e dal marito di quest’ultima: l’ultra 60enne ora condannato. Alla morte della madre quello che è oggi un 20enne si è trasferito a casa di una zia, in un’altra Regione. È qui che, a inizio 2021, il giovane ha avuto il malore sotto forma di una crisi di panico. Patologia di cui soffre da tempo ma che in quella occasione ha dato sintomi più violenti del solito. Visitato da specialisti, il ragazzo ha dichiarato quella che poteva essere “l’origine dei suoi mali”. Ricordando, a distanza di anni (o almeno per la prima volta raccontandolo) che quell’uomo a Cesena lo aveva spesso molestato. Toccandolo nella parti intime, era stato costretto a sua volta a “toccare” in maniera squallida il 60enne che avrebbe dovuto invece essere il suo tutore mentre la mamma non c’era. In udienza preliminare e nel corso di un paio d’ore di audizione, il giovane aveva anche dettagliato le molestie subite: sia in una camera da letto che nell’attrezzaia a disposizione di quella famiglia. Molestie avvenute in altri casi anche nei tragitti in auto tra casa e scuola. Il tutto senza che la figlia e la moglie dell’accusato di violenza si fossero mai accorte di nulla.

Nel corso del tempo sono stati ascoltati numerosi altri testimoni della vicenda. Tra amici e parenti dell’ex bimbo e dell’accusato. Ieri, dopo che l’accusa aveva formulato le sue richieste di condanna (a 10 anni) la difesa dell’uomo aveva parlato a favore del suo assistito descrivendo come plausibili dei “falsi ricordi” da parte dell’allora minorenne. Persona comunque segnata da problematiche annose di salute per le quali viene seguito ancora e per le quali i suoi ricordi potevano per la difesa essere “confusi”. I giudici alla fine hanno ritenuto provate le violenze. Condannando l’imputato oltre alla pena detentiva anche ad un risarcimento di 100mila euro a favore della vittima.