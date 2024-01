Vandalizzati a Cesena tutti i manifesti contro la violenza alle donne

I messaggi affissi per le vie della città per sensibilizzare contro la violenza alle donne sono stati sistematicamente strappati. Una mano ad ora ignota, ma sulla quale sono in corso indagini da parte della polizia locale, ha preso di mira sistematicamente tutte le cartellonistiche di colore rosso che anche a Cesena come in altre città avevano fatto capolino i questi giorni.

«Da pochi giorni - dettaglia l’assessore alla Cultura Carlo Verona - su invito della Regione e così come condiviso con la giunta comunale, nelle piazze e nelle vie di Cesena sono stati affissi manifesti contro la violenza di genere nell’ambito della campagna di sensibilizzazione e informazione intitolata ‘Se te lo dice è Violenza’.

Si tratta di un’iniziativa che rappresenta un passo importante per orientare le coscienze al cambiamento culturale e al rispetto della donna, e di ogni altra persona, che bene si integra alle diverse azioni che nel corso di questi anni, d’intesa con il Centro donna e con tutti gli enti coinvolti nella Rete antiviolenza istituita a livello territoriale, abbiamo promosso.

Qualcuno tuttavia non condivide questi messaggi ed, evidentemente, neppure il loro scopo. Nelle ultime ore infatti in alcune zone di Cesena questi manifesti sono stati strappati e rimossi in modo incivile. Un atto che riteniamo molto più che vandalico. A seguito di questo triste episodio, che respingiamo con fermezza e non poca delusione, ci sentiamo di confermare ulteriormente il nostro impegno educativo nella lotta contro ogni forma di violenza e sopraffazione anche riposizionando quanto rimosso».

Nel contempo sono state avviate indagini per risalire al responsabile dell’atto vandalico e punirlo a termini di legge.