Verghereto, Sp 137 Tiberina chiusa dal 13 al 28 maggio per lavori al ponte di Cà di Gallo

Proseguono i lavori di messa in sicurezza del ponte in località Cà di Gallo nel Comune di Verghereto sulla strada provinciale 137 “Tiberina” realizzati dall’impresa Clas di San Piero in Bagno in Bagno. La manutenzione del ponte per un importo di 700mila euro prevede il consolidamento della struttura. Le lavorazioni fino ad ora realizzate sono state svolte mantenendo la percorribilità della strada. Per procedere alla realizzazione della nuova soletta in cemento armato e ripristino dei cordoli laterali, fino alla conclusiva pavimentazione in asfalto, è prevista la chiusura totale della viabilità della SP137 “Tiberina” in concomitanza del ponte sul fosso della Spina dalle ore 7 di lunedì 13 maggio per 15 giorni.