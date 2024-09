I Vigili del fuoco di Bagno di Romagna sono intervenuti attorno alle 19 in via Ronco d’Asino, nel passo della Biancarda, nel comune di Verghereto per un incidente stradale in cui un’autovettura perdeva il controllo e terminava la corsa impattando contro un albero.

La squadra giunta sul posto operava per liberare dalle lamiere uno dei 4 occupanti, per poi imbarellarlo e consegnarlo al personale sanitario. Presenti i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.